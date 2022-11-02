Комментарии
27 февраля 2023 02:02
Вместо кнопки установки просит выбрать раздел
23 февраля 2023 15:11
На скриншотах 11 винда, а в названии говорится 10 винда
Облако тэгов
Многие пользователи всегда с нетерпением ждут появления новых работ от Flibustier. Мы представляем вам очередной релиз Windows 10 Pro 22H2 x64 на русском с интегрированными обновлениями за Ноябрь 2022 года. Установка Виндовс 10 Профессиональной RUS в связи с этим длится немного дольше обычного...
Флибустьер является одним из лучших авторов Рунета. С его работами знаком каждый опытный пользователь – сейчас вы можете скачать торрент Windows 10 21H1 на флешку RUS с последними обновлениями за 20 августа 2021 года. Выбирались исключительно стабильные апдейты, которые не будут негативно...
Все мы привыкли к работам Flibustier – одного из лучших авторов Рунета. Сегодня мы представляем активированную Windows 10 x64 Compact & FULL 21H1 by Flibustier – сборка из двух систем, которые автор оптимизировал в плане использования аппаратных ресурсов – процессора и оперативной...
Загрузочная флешка Windows 10 Compact 20H2 64 bit by Flibustier – это операционная система от одного из лучших авторов Рунета, которая включает в себя 2 варианта Профессиональной Десятки 64 бит. Одна из них максимально приближена к оригиналу, а из второй удалено большинство лишних компонентов.
Легкая сборка Windows 10 Профессиональная 1809 64 bit by Flibustier на русском – это 3 операционные системы, которые можно ставить как на слабые, так и на мощные игровые компьютеры. Включены Виндовс 10 Профессиональная, Корпоративная и Домашняя – выбирайте наиболее подходящую для своих целей.
Две Профессиональные редакции на 32 бит и 64 бит в одном образе Windows 10 20H1 Pro Compact by Flibustier ISO. Как можно догадаться по названию – это максимально облегченные версии, способные обеспечить высокую производительность любому компьютеру. Была проведена большая работа по оптимизации Виндовс 10 Pro x64_x86 на русском, а также удалены
Ищете современную операционную систему, которая подойдёт для слабого компьютера? Тогда Windows 10 Enterprise LTSC x64 Compact OS на русском Корпоративная версия 1809 (17763.1577) By Flibustier станет оптимальным выбором. В эту редакцию Корпоративной Десятки 64 бит на русском интегрирован пакет обновлений за Ноябрь 2020 года, а также кодек для
Встречайте очередной сборник от Флибустьера 16 в 1. В нем 5 редакций Windows 10 21H1 Professional 64 бит и 3 Корпоративные системы. Каждая из них представлена в двух различных вариациях - первая практически идентична оригиналу, вторая лишена большинства функций, что делает ОС максимально производительной и лёгкой.
Очередная компактная сборка от Flibustier. На этот раз вашему вниманию предлагается Windows 8 Professional 64 bit 9200 в 2 вариантах. Различаются они между собой незначительно – в одной присутствуют драйверы для дополнительных устройств, в другой их нет. Как и все редакции от Флибустьера, данные операционные системы настроены на максимально
Флибустьер – один из самых известных в Рунете сборщиков – выпустил Windows 7 Ultimate SP1 64 бит с минимальным количеством служб. В образе сразу 2 редакции, различающиеся между собой наличием в Виндовс 7 Максимальной Compact драйверов под принтеры, модемы и видеокарты. В связи с этим версия Compact-D, в которой эти драйверы отсутствуют, занимает