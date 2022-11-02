Версия: Windows 8.1 Pro x64 (6.3.9200) Rus Разрядность: 64 bit Лечение: Требует активации Язык: Русский Размер: 3.5 Гб

Очередная компактная сборка от Flibustier. На этот раз вашему вниманию предлагается Windows 8 Professional 64 bit 9200 в 2 вариантах. Различаются они между собой незначительно – в одной присутствуют драйверы для дополнительных устройств, в другой их нет. Как и все редакции от Флибустьера, данные операционные системы настроены на максимально