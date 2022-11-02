Комментарии
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Иван

27 февраля 2023 02:02

Вместо кнопки установки просит выбрать раздел

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Tesuto

23 февраля 2023 15:11

На скриншотах 11 винда, а в названии говорится 10 винда

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Windows 10 Full x64
Windows 10 Full x64 PRO 22H2 (19045.2311) на русском
 Windows 10 by Flibustier  23-фев-2023, 11:05
Windows 10 Full x64 PRO 22H2 (19045.2311) на русском
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